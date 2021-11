NFL: Cam Newton feiert erfolgreiches Comeback bei den Panthers

NFL: Cam Newton meldet sich eindrucksvoll zurück

In der Folge war es vor allem die starke Defensive der Panthers, die zu überzeugen wusste. Newton wurde in der Zwischenzeit durch P.J. Walker ersetzt.

Für das Team aus Arizona lief an diesem Abend indes wenig zusammen. In Abwesenheit ihres Star-Quarterbacks Kyler Murray kam man in der gesamten ersten Hälfte zu keinem Punktgewinn und ging mit einem deutlichen 0:23 in die Pause. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)