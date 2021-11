NHL: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg gegen Blues

Leon Draisaitl sorgt in der NHL für Furore © Imago

Leon Draisaitl bleibt in der NHL weiter das Maß der Dinge. Der deutsche Ausnahmekönner ist am Sieg der Oilers gegen die Blues entscheidend beteiligt.

Der deutsche Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl sorgt in der NHL weiter für Furore. Der 26-Jährige führte die Edmonton Oilers beim 5:4 gegen die St. Louis Blues bereits zum elften Saisonsieg. „Er hat einen tollen Lauf“, lobte Connor McDavid seinen kongenialen Sturmpartner.

Draisaitl, dem alleine in den vergangenen sieben Spielen 18 Punkte (zehn Tore, acht Assists) gelangen, bleibt damit in der nordamerikanischen Profilliga das Maß der Dinge.

Die Torschützenliste führt der gebürtige Kölner mit 15 Treffern vor dem russischen Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals (12) an. In der Scorerwertung liegt er mit 31 Punkten vor seinem Teamkollegen McDavid (27). Edmonton führt die Western Conference nach 14 Spielen (drei Niederlagen) an.