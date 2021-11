Rummenigge: Mourinho wollte Bayern-Coach werden

Jose Mourinho hatte Interesse an Bayern-Job © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Starcoach Jose Mourinho hat vor mehreren Jahren trotz seines Interesses an einem Engagement bei Bayern München einen Korb vom deutschen Fußball-Rekordmeister bekommen. Das verriet Münchens früherer Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit dem italienischen TV-Sender Rai ohne Angabe eines konkreten Zeitraumes der Gespräche mit dem Portugiesen.

Mourinho sitzt seit Saisonbeginn beim italienischen Erstligisten AS Rom auf der Bank und steht mit dem Hauptstadt-Klub nach einem starken Saisonstart mittlerweile nur noch auf Rang sechs. Rom gewann unter dem 58-Jährigen nur eines seiner letzten sechs Pflichtspiele und kassierte dabei in der Conference League eine blamable 1:6-Pleite beim norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt. Vor der Saison war „The Special One“ in Rom noch mit Begeisterung begrüßt worden.