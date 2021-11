Nübel stellt Bayern Bedingungen für Rückkehr

Torhüter Alexander Nübel hat seine Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München an klare Bedingungen geknüpft.

Nach dem Ende seines Leihengagements beim französischen Erstligisten AS Monaco "kann ich mir nicht vorstellen, zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", sagte der 25-Jährige dem Fachmagazin kicker (Montag-Ausgabe). Aus seiner Sicht gäbe es "mehrere Modelle".

Nübel war im Sommer 2020 unter zahlreichen Nebengeräuschen vom damaligen Bundesligisten Schalke 04 zum Münchner Starensemble gewechselt und trotz großer Ambitionen nicht an Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer vorbeigekommen. Durch sein Gastspiel in Monaco bis 2023 soll Nübel sich weiterentwickeln. "Ich spiele zweimal pro Woche auf hohem Niveau, das war mein Ziel", resümierte Nübel, der in vier Europa-League-Partien erst zweimal hinter sich greifen musste.