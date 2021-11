Verbesserungen in Katar durch WM? Thomas Hitzlsperger hat wenig Hoffnung

WM-Boykott für DFB keine Option

„Begrüßenswert“ findet Hitzlsperger das Vorhaben, während der Endrunde die Regenbogenflagge in den Stadien zu erlauben. „Wenn schon die WM in Katar stattfindet, dann muss sich die FIFA diesen Diskussionen eben stellen. Und genauso der Staat Katar.“ Das Emirat, das in Form einer absoluten Monarchie regiert wird, gilt als streng islamisch, beispielsweise ist Homosexualität in dem Golf-Staat verboten.