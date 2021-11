Anzeige

WM-Quali: Portugal unterliegt Serbien - Spanien löst Ticket für Katar Serbien schnappt Portugal WM-Ticket weg

Solskjaer vergleicht CR7 mit Michael Jordan

SPORT1

Portugal verpasst im letzten Gruppenspiel die direkte WM-Teilnahme und muss in die Playoffs. Serbien gelingt die Sensation. Spanien erlöst sich spät.

Bitterer Abend für Cristiano Ronaldo und Co.!

Der Superstar hat mit der portugiesischen Nationalmannschaft die schon sicher geglaubte direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar verpasst. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Anzeige

Die Selecao verlor am Sonntagabend überraschend in Lissabon gegen Serbien mit 1:2 (1:1). Damit kletterten die Osteuropäer in Gruppe A noch auf Platz eins. Portugal muss als Zweiter den Umweg über die Playoffs gehen.

Renato Sanches hatte die Portugiesen in der 2. Minute in Führung gebracht. Serbien glich in Person von Dusan Tadic nach einem großen Patzer von Portugal-Torwart Rui Patricio aus (33.). In einer dramatischen Schlussphase sorgte der eingewechselte Top-Torjäger Aleksandar Mitrovic (90.) für Ekstase bei den Serben. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Morata erlöst Spanien spät

Spanien schaffte durch ein später Tor von Alvaro Morata hingegen den Sprung zur WM. Die mit 0:1 unterlegenen Schweden haben über die K.o.-Duelle noch die Chance, ihr Ticket zu lösen (24./25. und 28./29. März).

Die Auslosung für die „Hoffnungsgrunde“, an der die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten nicht schon für Katar qualifizierten Gruppensieger der Nations League teilnehmen, findet am 26. November (Freitag) in Zürich statt.

Spanien zitterte sich bei seinem glücklichen Erfolg gegen die mit Emil Forsberg (Leipzig) und Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld) angetretenen Tre Kronor, für die Superstar Zlatan Ibrahimovic erst zu Beginn der Schlussphase ins Spiel kam, zum Gruppensieg.

Joker Morata beseitigte auch erst vier Minuten vor Spielende alle Zweifel an der WM-Teilnahme der Mannschaft von Trainer Luis Enrique.

Alles zur WM-Qualifikation auf SPORT1.de

Anzeige

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)