NFL: Tom Brady und Tampa Bay Buccaneers verlieren in Washington

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben das zweite Spiel in Folge verloren.

Beim Washington Football Team unterlagen die Bucs mit 19:29. Brady leistete sich dabei zwei Interceptions und hatte somit entscheidenden Anteil an der Pleite. Der Quarterback brachte 23 von 34 Pässen für 220 Yards an den Mann und sorgte für zwei Touchdowns. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Tampa Bay fand von Beginn an keinen Rhythmus und Bradys Interceptions bei zwei seiner ersten sechs Würfe brachte die Offense komplett aus dem Konzept. Zwar starteten die Buccaneers, die erst zum fünften Mal in den letzten beiden Saisons in der ersten Halbzeit keinen Touchdown erzielen konnten, nach der Pause zur Aufholjagd, zum Sieg reichte es aber nicht mehr. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)