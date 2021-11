MotoGP: Valentino Rossi verabschiedet sich nach 26 Jahren im Motorsport von seiner Karriere

Auf den letzten Metern seiner beispiellosen Karriere schossen dem großen Valentino Rossi die Tränen in die Augen.

Rossi, der Dominator früherer Jahre, war nach seinem 432. und zugleich letzten WM-Rennen überwältigt von seinen Gefühlen. Als Zehnter fuhr er vor 75.000 Zuschauern beim Großen Preis von Valencia am Sonntag sogar noch einmal in die Punkte, doch das interessierte nur am Rande.