Tennis, ATP Finals 2021: Alexander Zverev - Matteo Berrettini im LIVETICKER

Mit der inoffiziellen Weltmeisterschaft in Turin endet das Jahr der Tennis-Profis. Unter den acht qualifizierten Spielern befindet sich auch der Deutsche Alexander Zverev. Der 24-Jährige trifft in der Roten Gruppe auf den Italiener Matteo Berrettini (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

So sehr wie Berrettini zittern musste um seinen Aufschlag, so souverän marschiert der Deutsche durch seinen Service. Gerade einmal einen Punkt gönnt er seinem Gegenüber.

Bereits im ersten Aufschlagspiel des Italieners schnuppert Zverev zumindest am Break. Aber zwei Breakbälle kann der Hamburger nicht nutzen und so geht Berrettini mit 1:0 in Führung.