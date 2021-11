Formel 1: Stimmen nach Brasilien-GP von Hamilton, Verstappen, Vettel und Mick Schumacher

Dass Mercedes-Pilot Lewis Hamilton das Rennen in Brasilien gewinnt, besänftigt Teamchef Toto Wolff kaum. Der Österreicher teilt gegen FIA und Red Bull aus. Die Stimmen.

So hat man Mercedes-Teamchef Toto Wolff selten erlebt!

Der Österreicher war bereits während des Brasilien-GP auf 180 und gestikulierte nach dem Überholmanöver von Lewis Hamilton gegen Red-Bull-Pilot Max Verstappen wütend in Richtung Kamera. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

SPORT1 fasst die Stimmen zum Rennen in Brasilien von Sky , aus der Boxengasse und der Pressekonferenz zusammen.

“Das ganze Wochenende lief gegen uns. Wir wussten, wir haben eine Fünf-Startplatz-Strafe. Dann gestern diese Disqualifikation, während vor dem Rennen munter am Auto von Max rumgeschraubt wird. Eine absolute Sauerei auch, dass es für das Rausdrängen keine Strafe gab. Das ganze Wochenende über wurden uns Sachen an den Kopf geworfen, aber am Ende haben wir gewonnen.“