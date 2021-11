Deutschland schlägt Armenien 4:1 - Stimmen zum Spiel mit Flick und Müller

Kritik an Bierhoff: "Zu viele Fehler gemacht!"

Deutschland rundet die fast perfekte WM-Qualifikation mit einem Sieg in Armenien ab. Die Reaktionen fallen entsprechend positiv aus. SPORT1 fasst sie zusammen.

Gelungener Abschluss für die deutsche Nationalmannschaft für das Länderspieljahr und die WM-Qualifikation: Das Team von Trainer Hansi Flick hat sich in Armenien mit einer ansprechenden Leistung 4:1 durchgesetzt.

Damit bauten Kapitän Thomas Müller und Co. auch den Startrekord des neuen Bundestrainers auf sieben Siege in sieben Partien aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Hansi Flick (Bundestrainer): „Wir haben unser Ziel mit 27 Punkten erreicht. Es ist nicht alles top gelaufen, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, passt. Auch das Miteinander auf dem Platz ist richtig klasse. Die Mannschaft will immer versuchen, Chancen zu kreieren und den Gegner zu dominieren. Auch die Verteidigung ist stabil. Wir wissen auch, wo wir uns verbessern müssen, aber wir haben ja noch Zeit.“ (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Flick: „Darauf lässt sich aufbauen“

...zur Passqualität: „Wir haben am Anfang bisschen zu viele hohe und lange Bälle gespielt. Deswegen habe ich darauf hingewiesen. Danach lief es besser.“

...zur Leistung: „Ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben sieben Spiele gewonnen und haben einen guten Abschluss für das Länderspieljahr geschafft. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Ich bin jetzt erstmal zufrieden. Die Dinge, die uns nicht so gefallen haben, die arbeiten wir mit dem Trainerstab aus. Wir haben jetzt lange Zeit bis zum nächsten Länderspiel. Wir werden das genau analysieren. Das wir da eine Entwicklung machen, das ist unsere Aufgabe. Die Mannschaft hat Spaß, und sie macht den Zuschauern Spaß, darauf lässt sich aufbauen.“

…über die Zeit bis zur WM: „Wir müssen, wenn wir so hoch spielen und großes Risiko gehen im gegnerischen Drittel, hinten eine gute Restverteidigung, meistens sogar mit einem Mann plus haben. Das war heute nicht der Fall. Da müssen wir gucken, dass wir das besser machen. Aber auch mit Ballbesitz, was die Positionierung betrifft, und auch bei der Präzision gibt es noch Luft nach oben. Das sind Abläufe, die wir trainieren müssen. Das wird besser werden.“