BBL-Pokal: Titelverteidiger FC Bayern München scheitert an Niners Chemnitz

Der EuroLeague-Teilnehmer unterlag am Sonntag bei Außenseiter Niners Chemnitz nach einer erfolglosen Aufholjagd mit 80:85 (39:44). Die Bayern haben damit vier ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele verloren.

„Das tut auf jeden Fall weh. Der Rückstand war zu groß“, sagte Münchens Nationalspieler Andreas Obst bei MagentaSport : „Es ist leider so, wie es ist.“ Bayern-Trainer Andrea Trinchieri erlebte das Spielende nicht, nach zwei Technischen Fouls musste der Italiener den Innenraum verlassen.

Trinchieri übernahm nach dem K.o. die Verantwortung. „Manchmal muss man die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, dass ist mich für diese Niederlage sehr verantwortlich fühle“, sagte der 53-Jährige. Dafür gebe es zwei Gründe. „Ich habe mein Team alleingelassen, meine Nerven haben meine Emotionen überkochen lassen. Und zum Zweiten habe ich mein Team nicht auf so einen großen Kampf vorbereitet. Diese zwei Dinge gehen auf mich.“

ALBA zieht souverän ins Top Four ein

Chemnitz folgte Meister ALBA Berlin (84:57 bei medi Bayreuth) und den Löwen Braunschweig (86:65 gegen die Fraport Skyliners Frankfurt) zum Top Four. Den letzten Teilnehmer am Finalturnier (19./20. Februar) ermitteln am Abend die Hakro Merlins Crailsheim und s.Oliver Würzburg (20.30 Uhr/MagentaSport).