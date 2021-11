Nationalmannschaft: Armenien - Deutschland 1:4, Gündogan trifft doppelt

Sieben Siege in Serie waren dem viermaligen Weltmeister zuletzt von Juni bis Oktober 2017 gelungen. „Wir haben unser Ziel von 27 Punkten erreicht. Die Mannschaft hat mit Freude und Spaß gespielt. Die Mannschaft will. Das ist richtig klasse“, sagte Flick bei RTL .

Armenien stand von Beginn an sehr tief. Es dauerte dennoch nicht lange, bis die DFB-Elf zum ersten Mal gefährlich wurde. Ilkay Gündogan leitete per Beinschuss einen Konter ein und schickte Leroy Sané, dessen Querpass der am Fünfer einlaufende Kai Havertz an den Außenpfosten setzte (5.). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)