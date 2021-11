Stefan Effenberg in SPORT1-Kolumne über Löw, Flick, DFB-Team, FC Bayern, Impfen

Was wir vergangenen Donnerstag in Wolfsburg gesehen haben, hatte damit aber wenig zu tun. Niemand Geringeres als Joachim Löw wurde dort offiziell verabschiedet, ihm sollte auf großer Bühne noch einmal Respekt gezollt werden für all die Leistungen seiner langen Amtszeit.

Wo waren Schweinsteiger, Lahm und Götze?

DFB-Leistungen beeindruckend

In der Vergangenheit hat er sehr viel Kritik einstecken müssen, jetzt gibt er wieder alles und das kommt bei der Mannschaft und den Fans sehr gut an. Das Wichtigste für Sané: Er muss sich seine Leichtigkeit bewahren und die aktuellen Leistungen konstant auf Strecke bringen. Dann ist er fast nicht zu stoppen.

Was ich indes nicht nachvollziehen kann, ist die Kritik an den Spielern, die frühzeitig vom DFB-Team abgereist sind. Dazu gehören Manuel Neuer oder Marco Reus. Ich finde das genau richtig. Die abgereisten Spieler können sich schonen für die harten Englischen Wochen und die Spieler, die dageblieben sind, können sich beweisen ohne den Druck der anderen. Eine Win-Win-Situation.

Doppelmoral beim FC Bayern?

Dass es aber jede Woche Thema sein muss, finde ich traurig. Wir kriegen so viele Informationen über Zweit- oder Drittimpfungen, das kann am Ende nur die Politik entscheiden, nicht die Vereine oder der DFB.

Zum Schluss möchte ich noch was zum FC Bayern und seinen Verbindungen zu Katar sagen. Ich weiß ja, dass das ein großes Aufreger-Thema ist und die Bayern deswegen hart in der Kritik stehen, besonders durch ihre eigenen Fans. ( BERICHT: Das steckt hinter den Fanprotesten )

Aber obwohl ein gewisser Widerspruch in dem steckt, was die Bayern sagen und was sie am Ende tun, ist doch eines ziemlich klar: Wenn 17 Vereine in der Bundesliga so ein Angebot von Qatar Airways bekommen würden, würden die meisten unterschreiben.