DOSB-Präsident Alfons Hörmann mit Corona infiziert

Hörmann beendet sein Engagement an der DOSB-Spitze nach acht Jahren, bei der kommenden Präsidenten-Wahl am 4. Dezember in Weimar tritt er nicht mehr an. Ein anonymer Brief mit Vorwürfen an die Führung in Frankfurt („Kultur der Angst“) hatte eine Krise im Dachverband des deutschen Sports ausgelöst.