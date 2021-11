EM-Qualifikation: Erste Niederlage für deutsche Basketballerinnen gegen Belgien

Die deutschen Basketballerinnen kassieren nach dem perfekten Start in die EM-Qualifikation ihre erste Niederlage.

Die Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins unterlag Gastgeber Belgien am Sonntag in Kortrijk wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 55:84 (32:32). Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte am Donnerstag zum Auftakt klar gegen Nordmazedonien gewonnen (73:41).