DEL-Impfpflicht? Geschäftsführer Gernot Tripcke äußert sich

„Darüber kann man sich wirklich trefflich streiten“, sagte der DEL-Geschäftsführer der FAZ : „Da sind die Rahmenbedingungen der Politik maßgebend: Was geht arbeitsrechtlich? Kann ich einen Ungeimpften suspendieren? Mit oder ohne Gehalt? Kann ich ihm sogar kündigen? Oder was passiert, wenn er positiv getestet wird?“

Bei diesem Thema seien die Amerikaner "rigoroser, die sagen: Wenn du Corona hast und bist ungeimpft, gibt es kein Gehalt oder sogar die Kündigung. Und wenn du ins Krankenhaus musst, zahle bitte 4000 Dollar am Tag", so Tripcke, "aber das sind gesellschaftliche Themen, da kann man in Deutschland als DEL nicht einfach sagen, das machen wir jetzt so und so."