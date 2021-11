Aus beim FC Bayern: Angelo Stiller spricht von Schlag ins Gesicht

Nachdem er 2020 mit der zweiten Mannschaft der Bayern Drittliga-Meister geworden war, machte sich der Mittelfeldspieler Hoffnungen auf einen Sprung in den Kader der Superstars. Doch dann verpflichteten die Münchner mit Marco Roca und Tiago Dantas zwei Spieler, die für seine Position eingeplant waren. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Das war schon wie ein Schlag ins Gesicht, muss ich sagen“, sagte Stiller im Gespräch mit Sky . Der U21-Nationalspieler erklärte: „Ich habe damit gerechnet, dass ich die Chance oben bekomme und mit trainieren kann. Am letzten Tag habe ich dann von der Presse erfahren, dass Spieler verpflichtet wurden, die auf meiner Position spielen.“

Rückkehr zu Bayern? Das sagt Stiller

Er sei „natürlich geschockt und nicht glücklich“ gewesen. Vom Verein sei er vorab nicht über die Entwicklung auf dem Transfermarkt unterrichtet worden - was er aber auch verstehen kann. „Die haben auch einiges zu tun. Da können sie nicht jeden zur Seite nehmen und sagen: ‚Hey, so sieht‘s aus, so planen wir mit dir‘.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)