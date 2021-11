Nationalmannschaft, WM-Qualifikation: Deutschland in Armenien LIVE im TV, Stream, Ticker

Auf der letzten Dienstreise des Jahres will die deutsche Nationalmannschaft ihre Erfolgsserie fortsetzen. In Armenien muss Bundestrainer Hansi Flick aber improvisieren.

„Es ist unser Ziel, dass wir einen guten Abschluss haben. Wir wollen das Jahr mit einem Sieg beenden“, sagte der Bundestrainer vor dem sportlich unbedeutenden WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Armenien. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Flick muss in Eriwan improvisieren. Aus seinem ursprünglichen Kader fallen aufgrund von Corona, Verletzungen, Belastungssteuerung und Sperren gleich zwölf Spieler aus. Am Samstag stiegen gerade noch drei Torhüter und 16 Feldspieler in Hannover in den Flieger. „Die Mannschaft, die da ist, hat unser absolutes Vertrauen verdient“, betonte Flick, der seinen Startrekord auf sieben Siege in Folge ausbauen will. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)