La Liga: Matthew Hoppe bei RCD Mallorca - ein "Albtraum"?

Spanische Sonne, Mittelmeerluft, Fußball in La Liga - ein „Albtraum“?

Sein Problem: die Sprachbarriere. So beschrieb es zumindest Mallorcas Trainer Luis Garcia Plaza. „Er ist ein Junge, der sich gerade anpasst und Spanisch lernt. Er nimmt Unterricht“, sagte Garcia Plaza der Marca .

„Ich spreche mit ihm Englisch, aber mit der Gruppe Spanisch. Schlussendlich gehen viele Dinge an Matthew vorbei, nicht nur beim Fußball, sondern auch in Sachen Integration“, stellt der Coach klar und beschreibt das Problem anschaulich: „Du siehst deine Mitspieler lachen und du weißt nicht, über was sie lachen.“