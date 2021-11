Olympia-Quali: Eishockey-Frauen verpassen Olympia

Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler bezwang in seinem letzten Spiel beim Qualifikationsturnier in Füssen Dänemark zwar mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen, hätte aber nur bei einem Sieg in der regulären Spielzeit noch eine Chance auf das Peking-Ticket gehabt. Die Däninnen qualifizierten sich stattdessen für die Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022).