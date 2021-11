Formel 1: Vettel-Boss Szafnauer trotz Dementi vor Abgang? Die Hintergründe

In der Formel 1 macht ein Wechselgerücht um Aston-Martin-Chef Otmar Szafnauer die Runde. Dieser dementiert. Ein Wechsel zu Alpine F1 Team wäre aber wohl logisch - oder doch nicht?

Es ist eine typische Entwicklung in der Welt hinter den Formel-1-Kulissen: Unter der Oberfläche brodelt es so sehr, dass der Informationsvulkan übersprudelt.

Gerüchte gelangen in die Medien - und die Protagonisten müssen dementieren, obwohl die Meldung gar nicht so falsch ist, wie sie dann hingestellt wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

So geschehen an diesem Wochenende rund um Sebastian Vettels Aston-Martin-Team. Da soll Teamchef Otmar Szafnauer vorm Abgang zu Alpine stehen. (BERICHT: Wechsel-Hammer? Vettels Boss verärgert)

Berichtet wurde das zuerst vom französischen Magazin Auto Hebdo , traditionell extrem nah dran am ehemaligen Renault-Team, das heute als Alpine an den Start geht.

Otmar Szafnauer reagiert auf Medienberichte

Scharf klingende öffentliche Zurückweisungen, auch mal wütende Anrufe wegen der Enthüllung von Informationen, die sich als richtig erwiesen - aber halt noch nicht das Licht der Öffentlichkeit hätten erblicken sollen: F1-Reporter wissen, wie es manchmal eben so läuft in einer Branche, in der Notlügen zum Geschäft gehören.