Gardner Moto2-Weltmeister - Schrötter in Valencia auf Platz neun

Gardner gewann insgesamt drei Läufe weniger als Fernandez, fuhr aber konstanter. Nur einmal fiel der 23-Jährige aus und hatte am Ende vier Punkte Vorsprung auf Fernandez. In der kommenden Saison rückt Gardner in die MotoGP auf, er wechselt zum Tech-3-KTM-Team. Schrötter (Kalex) landete in der Gesamtwertung auf Platz zehn.