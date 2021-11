Karl-Heinz Rummenigge: José Mourinho war beim FC Bayern Kandidat

Karl-Heinz Rummenigge verrät, dass sich der FC Bayern in der Vergangenheit mit José Mourinho beschäftigt hat.

Der FC Bayern war offenbar tatsächlich einst an José Mourinho dran.

Doch am Ende habe sich der deutsche Rekordmeister für einen Trainer „mit einem anderen Profil und anderen Eigenschaften, die mehr zu Bayern passen“ entschieden, verriet der ehemalige Vorstandsvorsitzende, der Mourinho sehr respektiere: „Ich hoffe, er hat Erfolg in Rom, weil er großartiger Trainer ist.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Mourinho war bei Bayern Kandidat

Wann Mourinho, der seit Sommer die AS Rom trainiert, ein Kandidat war, erklärte Rummenigge nicht: „Auf mich hat er als Mensch immer einen guten Eindruck gemacht“, sagte er in dem am Freitag ausgestrahlten Gespräch.