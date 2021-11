Formel 1: Schumacher-Kollege Nikita Mazepin von Haas erklärt Tränen in Brasilien

So sinnvoll ist Schumachers Vertragsverlängerung

Nikita Mazepin überrascht in Brasilien alle mit einem emotionalen Interview. Einen Tag später erklärt der Haas-Pilot, wie es dazu kam - und weshalb es für ihn aktuell so eine schwierige Zeit ist.

Formel-1-Fans weltweit rieben sich verwundert die Augen, als der sonst so selbstbewusste Nikita Mazepin nach dem Qualifying in Brasilien plötzlich in Tränen ausbrach.