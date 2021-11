WM-Qualifikation: Erdogan als Edel-Fan für Kuntz und Türkei

Nationaltrainer Stefan Kuntz kann bei seiner Mission Fußball-„Wunder“ in der WM-Qualifikation mit der Türkei auf Unterstützung von höchster politischer Stelle zählen.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird die Mannschaft um den deutschen Coach beim „Endspiel“ am Dienstag in Podgorica gegen Montenegro unterstützen. Das wurde am Sonntag bekannt.