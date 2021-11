Donnarumma beschwert sich über geringe Einsatzzeiten bei PSG

Der italienische Fußball-Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma, der im Sommer vom AC Mailand zu Paris St. Germain gewechselt war, hat sich über fehlende Einsatzzeiten im Starensemble von der Seine beschwert. Bisher kam er lediglich in fünf von 13 Spielen in der Ligue 1 und in zwei Spielen in der Champions League zum Einsatz, darunter auch gegen Bundesligist RB Leipzig.