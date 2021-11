Babak Rafaki: Das stand in Bastian Schweinsteigers Brief

Bastian Schweinsteiger schrieb Babak Rafati einen Brief, nachdem dieser einen Suizidversuch unternommen hatte. Der Ex-Referee verrät, was darin stand.

Der damalige Bundesliga-Schiedsrichter hatte am 19. November 2011 vor der Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz 05, für die er als Referee angesetzt war, einen Suizidversuch unternommen. Seines Assistenten retteten Rafati das Leben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nun verriet der heute 51-Jährige, dass ihn anschließend im Krankenhaus ein Brief von Bastian Schweinsteiger erreichte, der ihn beeindruckte – wenn auch nicht sofort.

„Find ich überragend“: Schweinsteiger schrieb Rafati

„Der Schweinsteiger hat, als das passierte, mir relativ schnell einen Brief geschickt. Meine Frau brachte dann diesen Brief in die Klinik“, erklärte Rafati bei Bild-TV: „Damals habe ich das gar nicht richtig vernommen, aber Monate später habe ich gemerkt, dass es gutgetan hatte.“