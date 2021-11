WM-Qualifikation: Niederlande zittern! Depay schimpft, Presse kritisch

Die Niederlande müssen in der WM-Qualifikation plötzlich zittern. Die Presse ist verwundert, ein Star schimpft.

Nach dem 2:2 gegen Montenegro beginnt bei Oranje das große Zittern. Noch ist die Mannschaft von Louis van Gaal mit 20 Punkten Tabellenerster, doch am letzten Spieltag kommt es zum Showdown mit Norwegen ( Dienstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) , das mit zwei Punkten Rückstand auf Rang drei liegt. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Dazwischen hat sich die Türkei mit Stefan Kuntz (18 Punkte) nach dem 6:0 gegen Gibraltar geschoben. Bei einem türkischen Sieg gegen Montenegro müssten die Niederlande also dringend punkten, um nicht auf Platz drei abzurutschen.

Die Presse ließ kein gutes Haar an der Elftal, die am Samstag in den letzten zehn Minuten eine 2:0-Führung verspielte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)