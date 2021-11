Jadon Sancho bald Außenverteidiger bei Manchester United? Experte schimpft

Sancho in der Sackgasse? "Ihm hilft nur ein Trainerwechsel!"

Jadon Sancho kommt bei Manchester United nicht in Tritt.

Die Red Devils hätten Sancho im Sommer für 85 Millionen vom BVB gekauft, damit er „Chancen kreieren und Tore schießen soll. Plötzlich will man mit ihm als Außenverteidiger in einer unglaublich löchrigen Abwehr spielen. Ernsthaft?“

„Mehr als nur ein bisschen lächerlich“

Mills, der 19 Länderspiele absolvierte, wurde noch deutlicher: „Das ist schon fast ein entlassungswürdiges Vergehen.“ Der 44-Jährige weiter: „Sollen wir Cristiano Ronaldo in die Innenverteidigung stellen, weil er einen Ball köpfen kann? Ich denke, Ronaldo kann besser köpfen als die anderen Innenverteidiger, also sollte man ihn in die Innenverteidigung stellen?“