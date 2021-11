DFB-Team: Schwächephase gab Rüdiger "einen Kick"

Nationalspieler Antonio Rüdiger erklärt sein aktuelles Leistungshoch mit der Schwächephase vor einem Jahr. "Im Nachhinein betrachtet hat mir diese Phase der Extreme auch einen Kick gegeben, mich aus dem sportlichen Loch herauszukämpfen und zu zeigen, was ich kann und was für einen Charakter ich habe", sagte der 28-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag.