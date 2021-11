Packers-Quarterback Rodgers wehrt sich gegen Kritik: "Bin kein Impfgegner"

Star-Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers aus der US-Footballliga NFL hat sich gegen die Kritik gewehrt, noch nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. „Ich bin kein Impfgegner. Ich bin ein kritischer Geist“, sagte der 37-Jährige in der Pat-McAfee-Show : „Ich glaube fest an die körperliche Autonomie und daran, dass man Entscheidungen für seinen Körper treffen kann.“

Rodgers war Anfang der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anschließend wurde bekannt, dass der MVP der Vorsaison noch nicht geimpft ist. Der Quarterback war daraufhin stark in die Kritik geraten, da Rodgers im August auf die Frage nach seinem Impfstatus gesagt hatte, er sei "immunisiert".

Rodgers wolle nun die "eklatanten Lügen, die gerade über mich verbreitet werden, richtig stellen." Er habe "in der ersten Pressekonferenz nicht gelogen. Zu dieser Zeit fand in der gesamten Liga eine Hexenjagd statt." Daher habe er von Beginn an sagen wollen, dass er "immunisiert" sei. "Das war keine List oder Lüge - es war die Wahrheit", sagte Rodgers.