Steelers-Quarterback Roethlisberger auf Corona-Reserve-Liste - NFL-Legende Huff verstorben

Star-Quarterback Ben Roethlisberger von den Pittsburgh Steelers ist auf die COVID-19/Reserve-Liste gesetzt worden und fällt damit für das Duell gegen die Detroit Lions am Sonntag aus. Das teilte die Franchise aus Pennsylvania mit. Mason Rudolph wird „Big Ben“ gegen die in acht Spielen in dieser NFL-Saison noch sieglosen Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ersetzen.

Am Samstag verstarb die NFL-Legende Sam Huff im Alter von 87 Jahren. Seine Tochter Catherine verriet der New York Times, dass der Hall of Famer seit 2013 an Demenz gelitten hatte. Huff spielte als Linebacker insgesamt 13 Jahre in der besten Football-Liga der Welt. Er gewann mit den New York Giants einmal die Meisterschaft (1956), verlor danach allerdings auch fünf Endspiele.