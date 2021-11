Grand Slam of Darts: 2. Spieltag mit Clemens, Schindler, van Gerwen, Wright LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream

Der Grand Slam of Darts geht in die nächste Runde. Martin Schindler steht nach seiner Auftaktpleite unter Druck, Gabriel Clemens muss gegen Peter Wright ran.

In Wolverhampton fliegen wieder die Darts-Pfeile!

Im Aldersley Leisure Village steht am Sonntag die zweite Runde der Gruppenhase des Grand Slam of Darts an. Zum 15. Mal steigt der Wettbewerb um die nach der nach der 2018 verstorbenen Legende Eric Bristow benannten Trophäe. (Alle Infos und Spiele ab 16.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)