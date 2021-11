WTA Finals: Badosa vorzeitig Gruppensiegerin

Die Spanierin Paula Badosa hat sich mit ihrem zweiten Erfolg beim WTA-Saisonfinale vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Die Siegerin von Indian Wells, die zum ersten Mal in ihrer Karriere am Turnier der acht jahresbesten Spielerinnen teilnimmt, setzte sich in Guadalajara/Mexiko gegen die Griechin Maria Sakkari 7:6 (7:4), 6:4 durch.