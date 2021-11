Formel 1 in Brasilien: Max Verstappen lacht über Geldstrafe - auch Vettel und Mercedes witzeln

Die hohe Geldstrafe für Max Verstappen nach dem Qualifying in Brasilien amüsiert die Fahrer. Aber nicht nur Sebastian Vettel scherzt darüber - auch der Niederländer selbst zeigt sich davon wenig beeindruckt.

Die FIA hatte dem Niederländer diese Strafe aufgebrummt, weil er nach dem Qualifying den Heckflügel des Mercedes angefasst und damit gegen die Parc-ferme-Regeln verstoßen hatte. ( Rennen am Sonntag ab 18 Uhr im Liveticker )

Max Verstappen scherzt: „... dann bezahle ich das auch“

Dieser wirkte von den 50.000 Euro Strafe jedoch nicht sonderlich beeindruckt. Verstappen kündigte nicht nur an, diese selbst zu bezahlen, sondern scherzte auf der Pressekonferenz noch darüber. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Die Strafe für Verstappen war sowieso ein wenig der Running Gag im Fahrerlager rund um das Sprintrennen am Samstag. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Sebastian Vettel: „Ich versuche mal den Frontflügel“

So amüsierte sich Sebastian Vettel, der nach dem Rennende direkt hinter Hamilton geparkt hatte, am Funk darüber: „Ich fasse jetzt Hamiltons Heckflügel an. Spaß! Ich versuche mal den Frontflügel, vielleicht kostet der nur 25.000.“