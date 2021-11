Niederlande verpassen vorzeitiges WM-Ticket

Die Niederlande haben das sicher geglaubte WM-Ticket vorerst noch aus den Händen gegeben. Die Elftal verspielte am Samstagabend in Montenegro eine 2:0-Führung und musste sich noch mit einem 2:2-Remis begnügen. Damit kommt es am Dienstag (20.45 Uhr) zum Endspiel gegen Norwegen, das mit 18 Punkten nur zwei Zähler hinter Oranje liegt.