Belgien zum dritten Mal in Folge bei der WM dabei

Belgiens Fußball-Nationalmannschaft hat sich zum dritten Mal in Folge für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifiziert. Der WM-Dritte von 2018 machte am vorletzten Spieltag der Gruppe E mit einem glanzlosen 3:1 (1:0) gegen Estland alles klar und ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen, der das direkte Ticket für das Turnier vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar bedeutet.