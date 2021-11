NBA: Schuhe von Kobe Bryant werden knapp - NBA-Stars verzweifeln

Spielern wie Devin Booker oder DeMar DeRozan fehlt Bryant natürlich auch als Mentor. Doch die Lücke, die Bryant hinterlassen hat, wirkt sich mittlerweile über die gesamte Liga noch in einem viel banaleren Bereich aus: Schuhe. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Keine Kobe-Schuhe mehr von Nike

Auch wenn es Gespräche zwischen beiden Seiten gibt, wie ESPN berichtet, bedeutet das: keine Kobe-Schuhe mehr! Und zwar nicht nur für Fans weltweit, die in den Sneakern ihres Idols laufen wollen - sondern auch für NBA-Stars, die in ihnen ihrem Beruf nachgehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Wie schwer dieser Versorgungs-Engpass für die Ausnahmeathleten ins Gewicht fällt, verdeutlichen einige Zahlen: In der Saison 2019/20 trugen über 100 Spieler den Kobe 4 Proto (eine Neuauflage des Schuhs von 2008). Als die NBA-Saison 2020 in der Bubble von Orlando fortgesetzt wurde, setzte ein Drittel der rund 330 Profis auf Kobes - und der Anteil war damals noch im Steigen.

Weil in den vergangenen zwei Jahren auch noch etliche Stars, die vorher bei Adidas oder Under Armour unter Vertrag standen, keine neuen Deals bekamen (auch durch Corona-Einsparungen), stieg die Zahl der Kobe-Jünger sogar noch weiter. Abgesehen von der Passform auch einfach durch den Ikonen-Status der Mamba. „Kobe ist unser Jordan“, erklärt DeRozan.

Nachfrage und Größe der Kobe-Schuhe ein Problem

Erschwerend kommt hinzu: Die Masse der NBA-Spieler trägt keine Mainstream-Größen - und in Schuhgröße 48 oder 49 werden per se weltweit deutlich weniger Schuhe produziert. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

„Ich kann nicht einfach in einen Laden gehen und finde einen Kobe in 17 (europäische Größe 51 1/2, Anm. d. Red.) ″, bringt es Anthony Davis auf den Punkt. Der Big Man trägt seit 2019 Kobes, als er zu den Los Angeles Lakers wechselte.

Das führt dazu, dass Schuhe aus der Kobe-Linie zu immer größeren Raritäten werden. Nahezu unverkäuflich, Preise bei Zweithändlern oder gar Sammlern schießen in die Höhe.

800 Dollar aufwärts für ein Paar Schuhe

800 Dollar aufwärts müssen die NBA-Spieler jetzt schon für die einfachsten Modelle hinlegen, um sie in ihrer Größe überhaupt noch zu bekommen - denn sie bieten ja sogar gegeneinander.

Der Markt regelt den Preis - und die Ware ist verdammt knapp. Einige Stars haben ESPN verraten, dass sie fünfstellige Summen ausgeben, um Schuhe zu bekommen. Zeiten, in denen man sich noch seine Lieblingsfarbe aussuchen konnte, sind längst vorbei.

Was Kobe zu Jordan sagte: Bryants legendäre All-Star-Momente

Booker und DeRozan haben Glück

Aber selbst sie müssen sich einschränken. „Früher habe ich in einem Paar vielleicht ein- oder zweimal gespielt und sie dann an Fans verschenkt. Das werde ich wohl nicht mehr so oft machen können“, berichtet DeRozan.