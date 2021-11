Bottas Sprintsieger vor Verstappen - Hamilton von Rang 20 auf 5

Der Rekordweltmeister erreichte als Fünfter das Ziel, nachdem er gut zwei Stunden vor Beginn des Sprints als Qualifying-Sieger vom Freitag disqualifiziert worden war und dem Feld hinterherjagen musste. Wegen einer Motorenstrafe verliert Hamilton beim Grand Prix am Sonntag nochmals fünf Startplätze, damit geht er von Rang zehn in den 19. Saisonlauf.

Gegen Verstappen hatten die Stewards ebenfalls ermittelt, sie beließen es aber bei einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Verstappen hatte unmittelbar nach dem Qualifying am Freitag den Heckflügel an seinem Red Bull begutachtet und diesen auch berührt, dies wiederholte er anschließend an Hamiltons Mercedes. Damit verstieß Verstappen gegen die Parc-ferme-Regeln.