UFC: Conor McGregor attackiert Jorge Masvidal - dessen Konter sitzt

„Es ist zwar Jorge Masvidal Geburtstag, aber er ist eine Schlampe, weil er den Kampf gegen Leon abgesagt hat“, schrieb McGregor am Freitag bei Twitter. „Scheiß auf deine ‚Verletzung‘. Du unterschreibst zum Kämpfen, du kämpfst. Nehmt ihm den Gürtel ab, den er nicht mal gewonnen hat. Eine Hure im Hausmantel.“

„Geh zurück und kämpfe mit alten Kerlen in Bars“, ergänzte Masvidal und spielte damit auf einen Vorfall an, als McGregor zuletzt einen älteren Mann in einer Bar geschlagen hatte. (BERICHT: Die dunkle Seite eines 180-Millionen-Manns)