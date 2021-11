Formel 1: Lewis Hamilton in Brasilien hart bestraft nach Heckflügel-Vergehen

Lewis Hamilton wird für seinen verstellbaren Heckflügel hart bestraft. Es könnte der vorentscheidende Rückschlag im Kampf um den Titel in der Formel 1 sein.

Hamilton wurde daraufhin vom Qualifying in Sao Paulo disqualifiziert, in dem er sich Startplatz eins für den Sprint am Samstag (20.30 Uhr) gesichert hatte. Diesen muss Hamilton vom Ende des Feldes angehen, während sein Rivale Max Verstappen von Rang zwei nach ganz vorne rückt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)