Qualifikation: Finnland wahrt Chance auf erste WM-Teilnahme

WM-Qualifikation weiter in Sicht für Finnland © AFP/POOL/SID/ANTON VAGANOV

Die finnische Nationalmannschaft hat die Chance auf ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gewahrt. Die Mannschaft von Cheftrainer Markku Kanerva gewann in Unterzahl in Bosnien und Herzegowina mit 3:1 (1:0) und rückte auf Playoff-Rang zwei vor.