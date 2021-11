FC Barcelona: Rückkehr von Dani Alves spaltet spanische Presse

Dani Alves ist zurück beim FC Barcelona. „Willkommen zu Hause“, hieß es am Freitagabend auf dem Twitter-Account der Katalanen.

Alves mit 46 Titeln der erfolgreichste Profi der Welt

Alves hat bereits von 2008 bis 2016 für die Blaugrana gespielt. Mit 46 Titeln ist er zudem der erfolgreichste Profi der Welt - 23 davon hat er mit den Katalanen gewonnen. In 391 Pflichtspieleinsätzen kam Alves auf 23 Tore. (DATEN: Tabelle von La Liga)

In Spanien sieht man der Verpflichtung weitestgehend positiv entgegen, doch es gibt auch Zweifel. „Barcas Rekordhalter an Titeln kehrt zurück“, titelt die Mundo Deportivo .

Auch die Marca jubelt über den Alves-Deal: „Der beste Rechtsverteidiger in der Vereinsgeschichte kehrt nach Barca zurück, um in den schlechtesten Stunden mitzuhelfen.“ (NEWS: Alles Wichtige zu La Liga)

Das Blatt schreibt weiter: „Xavi kennt Alves sehr gut und weiß, was er für das Team beitragen kann. Xavi war es egal, dass der Verteidiger im kommenden Mai 39 Jahre alt wird. Auf dem Spielfeld wird der Brasilianer die Erfahrung mitbringen, die in einigen Spielen benötigt wird.“

Die Marca glaubt, dass Barcelona mit Alves den 3:0-Vorsprung von vergangener Woche gegen Celta Vigo nicht noch verspielt hätte. „Der Außenverteidiger weiß, was in diesen Momenten zu tun ist: jeden Mitspieler an seinen Platz bringen, auf Zeit spielen, Druck auf den Schiedsrichter ausüben.“ (Bericht: Spanische Presse stürzt sich auf Barca)