Deutschland Cup: Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem 4:3 zum Auftakt gegen Russland bezwang das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag in Krefeld auch die Schweiz mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). In der letzten Partie am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Slowakei geht es um den Turniersieg. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hat bislang siebenmal ihr Heimturnier gewonnen, zuletzt 2015.