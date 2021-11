Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg stößt FC Bayern von der Tabellenspitze

Das Tor des Tages erzielte die Ex-Münchnerin Kathrin Hendrich (69.). Der VfL liegt mit 19 Punkten nun einen Zähler vor dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt (beide 18). Die Hessinnen hatten am Freitag Aufsteiger Carl Zeiss Jena mit 6:0 (4:0) besiegt. Die TSG Hoffenheim (16) könnte mit einem Erfolg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen an München vorbeiziehen.

Bayern und Wolfsburg sind bei der unerbittlichen Terminhatz in wenigen Tagen wieder in der Champions League gefordert. München empfängt am Mittwoch (21.00 Uhr) Rekordsieger Olympique Lyon, Wolfsburg hat am Donnerstag (18.45 Uhr/beide DAZN) Juventus Turin zu Gast.