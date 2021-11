3. Liga: FSV Zwickau – TSV Havelse, 2:0 (0:0)

Durch ein 2:0 holte sich Zwickau in der Partie gegen den TSV Havelse drei Punkte. Der FSV Zwickau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Dominic Baumann stellte die Weichen für Zwickau auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 1:0 zur Stelle war. Marco Schikora schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Patrick Göbel zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft verwertete (57.). Am Ende behielt der FSV Zwickau gegen Havelse die Oberhand.