Formel-1-Posse: Verstappen soll Auto von Hamilton beschädigt haben

Der irrwitzige Technik- und Polit-Krimi zwischen Red Bull und Mercedes am Rande des GP Brasilien in Sao Paulo wird noch kurioser.

Lewis Hamilton und Max Verstappen unter Beschuss

Hintergrund: Nach dem Qualifying am Freitagabend hat der Automobilweltverband FIA Unregelmäßigkeiten an Lewis Hamiltons Heckflügel festgestellt.

Red Bull hegt Verdacht gegen Mercedes

Seit Silverstone fragt man sich im Team des Energy-Drink-Giganten, warum Mercedes am Ende einer Geraden immer noch mal an Tempo zulegt. Diverse Theorien geistern durchs Fahrerlager und die Task Force, die das Team eigens dafür gegründet hat. Zuletzt vermutete man, dass Mercedes das gesamte Heck absenkt. In Brasilien ist Red Bull dem Rätsel anscheinend auf die Spur gekommen.

Der neueste Verdacht: Ab Tempo 260 klappt ein Element des Mercedes nach unten und verringert so den Luftwiderstand. Marko zu SPORT1: „Das hat nichts mit der DRS-Unregelmäßigkeit zu tun, die jetzt untersucht wird. Es ist im Prinzip so ähnlich wie das, was sie uns in der ersten Saisonhälfte vorgeworfen haben.“ Damals hatte der Weltverband ab Baku die Regeln zur Flexibilität von Flügeln verschärft, Red Bull und einige andere Teams mussten ihre Heckflügel anpassen.