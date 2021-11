Wie Matthias Ginter beinahe bei Schalke 04 gelandet wäre

In den Knick! Dieser Traum-Schlenzer schockt Gladbach

Vor einigen Jahren stand der Nationalspieler bei einem anderen Traditionsverein auf der Liste. Als Matthias Ginter am 21. Januar 2012 die Bühne Bundesliga beim zu diesem Zeitpunkt abstiegsgefährdeten SC Freiburg betreten hatte, war die Rasanz des Karriereverlaufs noch nicht annähernd absehbar.

Doch der Abwehrspieler, der von Trainer Christian Streich gefördert und häufiger auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, zeigte bereits mit 18 Jahren, welch große Klasse in ihm steckt.

Inzwischen stand Ginter in 272 Bundesligaspielen auf dem Platz, über Freiburg und Borussia Dortmund führte sein Weg im Sommer 2017 zu Borussia Mönchengladbach.

Ginter: Gab Kontakt zu Schalke

Der heute 27-Jährige hatte sich in Freiburger Zeiten rasant in die Notizbücher größerer Klubs gespielt. Bei der Präsentation des Buches „Das Runde lehrt das Leben" von Ingo Anderbrügge im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund plauderte Ginter aus dem Nähkästchen.