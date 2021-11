NBA: Deals von Lonzo Ball und Kyle Lowry illegal?

Die NBA habe zahlreiche Gespräche mit Team-Managern und Spieler-Agenten geführt und in den letzten drei Monaten elektronische Nachrichten von Front-Office-Führungskräften von vier Teams - Chicago, New Orleans, Miami und Toronto - gesammelt. Die Liga könnte ihre Ergebnisse und etwaige Sanktionen in naher Zukunft bekannt geben.